Jannik Sinner pulisce la giacca al top-manager: una strana premiazione

Jannik Sinner sorprende ancora. Dopo la vittoria a Indian Wells contro Daniil Medvedev, è il turno della premiazione. Proprio durante questa ecco che un suo gesto ha spiazzato tutti. Finiti i discorsi di rito e le brevi interviste, è arrivato il momento della festa con i coriandoli e le foto di chiusura. In un video si vede il campione altoatesino con il trofeo in mano e al fianco del suo ultimo avversario e dell'ex grande gloria Haas si è posizionato alle spalle di Andre Agassi, e di John Gallo, Head of Global Markets Americas intervenuto in rappresentanza dello sponsor del Masters 1000 BNP Paribas.

Mentre tutti loro erano in posa per le foto, Jannik si è accorto di un pezzettino di carta colorata, sparato insieme ai coriandoli al momento della premiazione, rimasto sulla spalla di Gallo. Da qui il gesto del numero due al mondo che ha tolto con la mano il pezzetto di carta dalla spalla del manager. Un siparietto che dice molto sullo sportivo. D'altronde poco prima aveva dedicato il successo a Kimi Antonelli e aveva aperto il suo discorso con delle meravigliose parole per lo sconfitto Daniil Medvedev.