Domenica In, Teo Mammucari interrompe la Venier: "Mandalo via"

Imprevisto a Domenica In, dove Teo Mammucari interrompe l'intervista di Mara Venier spiazzando tutti. La conduttrice di Rai 1 sta rivolgendo alcune domande a Peppe Iodice, in studio per presentare il suo primo film, quando il conduttore tv irrompe attaccando l'attore: "Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via, io ho visto il film è imbarazzante, non fa ridere. Tre minuti e poi caccialo via, dai Mara, su, due domande e lo mandiamo via, abbiamo cose più importanti".

Immediata la reazione dell'ospite: "Dici che stai scherzando e che mi vuoi bene perché sennò a Napoli scrivono che ce l'hai con me." Un riferimento che rimanda direttamente al caso Aldo Cazzullo-Sal Da Vinci, la vicenda che nelle settimane scorse aveva innescato un vero e proprio dibattito. Ma niente, Mammucari rincara la dose con tanto di lavagnetta con un appunto degli autori: chiedere a Mara Venier se vuole restare con Pino Strabioli.