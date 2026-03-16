Domenica In, Teo Mammucari interrompe la Venier: "Mandalo via"

Imprevisto a Domenica In, dove Teo Mammucari interrompe l'intervista di Mara Venier spiazzando tutti. La conduttrice di Rai 1 sta rivolgendo alcune domande a Peppe Iodice, in studio per presentare il suo primo film, quando il conduttore tv irrompe attaccando l'attore: "Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via, io ho visto il film è imbarazzante, non fa ridere. Tre minuti e poi caccialo via, dai Mara, su, due domande e lo mandiamo via, abbiamo cose più importanti".
Immediata la reazione dell'ospite: "Dici che stai scherzando e che mi vuoi bene perché sennò a Napoli scrivono che ce l'hai con me." Un riferimento che rimanda direttamente al caso Aldo Cazzullo-Sal Da Vinci, la vicenda che nelle settimane scorse aveva innescato un vero e proprio dibattito. Ma niente, Mammucari rincara la dose con tanto di lavagnetta con un appunto degli autori: chiedere a Mara Venier se vuole restare con Pino Strabioli.
Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime"Mai nessuno dovrà dimenticarlo". A raccontare il calvario del piccolo Domenico, il bimbo di poco pi&ug...
Finita qui? Niente affatto. Anche dopo Mammucari ne combina una delle sue. Prima di chiudere la puntata di Domenica In, Venier chiama davanti alla telecamera uno dei cameraman del programma, che dopo 40 anni in Rai va in pensione. "In tutti questi anni è lui che mi ha fatto tutti i primi piani. Questa è la sua ultima puntata, va in pensione. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per l'azienda. Grazie", afferma la conduttrice. Ma proprio nel momento dei ringraziamenti, Mammucari si prende lo spazio e mostra il cartellone con scritto: "Grazie a tutti ci vediamo domenica prossima".