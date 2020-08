Melania Trump e Ivanka, la figlia di Donald: "Odio puro", sorriso finto e sguardo truce

28 agosto 2020 a

Prima il sorriso tirato, poi il cambio di espressione repentino e lo sguardo gelido. Melania Trump è tutto un programma: l’enigmatica first lady degli Stati Uniti proprio non riesce a nascondere il pessimo rapporto con Ivanka, la figlia che Donald ha avuto con la prima moglie. I rapporti tra le due sarebbero tesissimi soprattutto da quando è stato scritto un libro che contiene delle rivelazioni su Melania e Ivanka: così quando quest’ultima è salita sul palco allestito per la convention repubblicana all’estero della Casa Bianca, la moglie del presidente non ha fatto nulla per nascondere il suo astio. Prima ha salutato Ivanka con sorriso fintissimo, poi non appena lei si è girata Melania ha cambiato completamente umore, fulminando la rivale con uno sguardo truce. Insomma, una scena che non fa altro che alimentare le voci di una rottura totale tra le due.

