Donald Trump, il bollettino: "Sta molto bene". Ma una frase scatena il sospetto: quali sono le sue condizioni?

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "sta molto bene" dopo la notte trascorsa in ospedale per Covid-19: è "di buon umore", senza febbre e non ha difficoltà a respirare. Così il medico della Casa Bianca, Sean Conley. Il medico ha spiegato che Trump non ha avuto febbre per 24 ore, dopo essere stato ricoverato venerdì all'ospedale militare Walter Reed Medical Center. Ora non gli viene fornito ossigeno e respira da solo, ha aggiunto, ma ha rifiutato di dire se gli sia stato fornito in precedenza, nonostante la domanda sia stata ripetuta più volte. I sintomi del presidente, ha detto il medico, includono tosse e congestione nasale, "che si stanno risolvendo e stanno migliorando."

"Mi sento come se potessi uscire di qui oggi", ha detto Trump ai medici dell'ospedale militare. I medici che che l'hanno in cura hanno anche aggiunto che il presidente ha "molto lavoro da fare" e lo sta svolgendo. Ma alcuni parametri vitali, nell'ultimo giorno prima del ricovero, erano "molto preoccupanti", ha fatto sapere una fonte alla Associated Press, aggiungendo che i parametri sono migliorati da quando Trump è arrivato in ospedale.

