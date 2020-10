Donald Trump tradito dal consigliere: "Dove è andato, nonostante l'isolamento". L'ultimo clamoroso caso

07 ottobre 2020 a

Ancora una scelta di Donald Trump destinata a far discutere, e molto. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, si è recato nello Studio Ovale della Casa Bianca nonostante la quarantena e l'isolamento dopo aver contratto il coronavirus. Per altro, il presidente non si sarebbe ancora completamente rimesso, così come dimostravano le immagini del suo saluto al bancone della residenza. A rendere ancor più curiosa la notizia della "visita" allo studio ovale da parte di Trump, il fatto che a divulgarla sia stato Larry Kudlow, il suo consigliere economico, il quale ha aggiunto che si è reso necessario fare ricorso a precauzioni supplementari. Dunque Kudlow ha aggiunto di non sapere con chi fosse il presidente degli Stati Uniti. E la polemica, contro Trump, continua ad impazzare.

