Premio Nobel per la Pace al World Food Programme: non vince Greta Thunberg

Niente premio Nobel per la pace per Greta Thunberg. Questa è la vera notizia. Il riconoscimento, infatti, è stato conferito al World Food Programme, che "in tempi di pandemia ha dimostrato incredibili capacità nella lotta contro la fame ne mondo". Il comitato norvegese dei Nobel ha conferito il premio più prestigioso del mondo, al Wfp, l'agenzia Onu con sede a Roma, sottolineando il ruolo che sta avendo anche in questo momento di battaglia contro il coronavirus.

Come detto, deluse le attese di chi sperava che il Nobel andasse alla baby-attivista-ecologista Greta Thunberg. Motivando la scelta del Wfp, il Comitato ha spiegato che è stata presa "per "per i suoi sforzi per combattere la fame, usata come arma di guerra. Per il suo contributo al miglioramento delle condizioni per la pace in aree colpite da conflitti e per il suo agire come forza trainante per evitare l'uso della fame come arma di guerra e di conflitto". L'assunto è semplice: la fame viene usata come arma nei conflitti, combatterla dà un contributo decisivo alla pace nel mondo.

