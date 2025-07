Donald Trump, Jerome Powell: "Tagliare i tassi? Senza dazi lo avremmo fatto"

Jerome Powell risponde a Donald Trump. Il presidente della Fed, la banca centrale degli Stati Uniti d'America, commenta gli attacchi del presidente degli Stati Uniti. L'ultimo quello di ieri, con cui il tycoon lo definiva una "persona stupida". "Se non ci fossero stati i dazi di Trump, avremmo già tagliato di nuovo i tassi", ha affermato Powell intervenendo al Forum Bce. Premettendo di "non commentare la politica fiscale", Powell ha voluto ripetere "quello che ho detto un anno fa qui a Sintra, ovvero che il nostro debito non è sostenibile e dobbiamo affrontare questo problema". E sulla querelle ha messo subito un punto: "Sono molto concentrato solo sul fare il mio lavoro. Ci sono cose che contano, ovvero usare i nostri strumenti per raggiungere gli obiettivi che il Congresso ci ha dato: massima occupazione, stabilità finanziaria. Ed è su questo che ci concentriamo, al cento per cento".

Per il numero uno della Fed, dunque, bisogna procedere con cautela e prudenza. L'economia degli Usa, precisa, "è in una posizione molto buona, l'inflazione è scesa vicino al 2%, al 2,3% headline e 2,7% core. Il tasso di disoccupazione è al 4,2%, quindi complessivamente siamo in salute. Se ignoriamo i dazi per un attimo, l'inflazione si sta comportando esattamente come previsto e come avevamo sperato".