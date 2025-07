Donald Trump, estremi rimedi: "Elon Musk? Potrei espellerlo dagli Usa"

Il capo della Casa Bianca, dunque, ha replicato: "Se mettessimo fine al lancio di razzi, di satelliti o alla produzione di auto elettriche il nostro Paese risparmierebbe una FORTUNA". E ancora: "Forse dovremmo chiedere a Doge (Dipartimento per l'Efficienza del Governo, prima guidato da Musk, ndr) di analizzare attentamente la questione? UN SACCO DI SOLDI DA RISPARMIARE!!!". Infine, in risposta a chi gli chiedeva della possibilità di espellerlo: "Darò un'occhiata".

Il tycoon ha ricordato anche il periodo della campagna elettorale, dicendo di essere sempre stato contrario agli incentivi sulle auto elettriche, dunque anche prima di ricevere l'endorsement di Musk. "È ridicolo, ed è sempre stato un elemento fondamentale della mia campagna elettorale. Le auto elettriche vanno bene, ma non tutti dovrebbero essere obbligati a possederne una", ha sottolineato. Non è tardata ad arrivare la replica del ceo di Tesla, che su X ha scritto: "Sto letteralmente dicendo: TAGLIA TUTTO. Ora". Tra le righe, insomma, avrebbe fatto capire a Trump di poter fare a meno dei finanziamenti statali per mandare avanti i suoi affari. Intanto, però, il titolo di Tesla ha già perso oltre il 6 per cento nelle contrattazioni che precedono l'apertura dei mercati.