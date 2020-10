Usa, bimbo di 3 anni si uccide con un colpo di pistola. Aveva trovato l'arma carica in un cassetto

12 ottobre 2020 a

Un bambino di 3 anni, James Kenneth Lindquester, ha trovato una pistola in un cassetto e si è sparato. Non sapeva che l'arma fosse carica, aveva solo tre anni; ha iniziato a giocarci, passandosela da una manina all'altra, fino a quando non ha premuto il grilletto. E' successo ad Aloha, in Oregon, la sera del 9 ottobre. Il proiettile lo ha colpito dritto in faccia e non gli ha lasciato nessuna via di scampo. Alle 22 la famiglia ha chiamato un’ambulanza, ma i medici arrivati sul posto non sono riusciti a stabilizzare il bimbo e lo hanno portato d’urgenza in ospedale. Lì James è stato dichiarato morto poco prima di mezzanotte.

Quando il piccolo si è sparato, in casa c'erano il papà, la sua fidanzata e un altro bambino. Ma nessuno si trovava nella stanza dove era riuscito a intrufolarsi James. Nessuno lo stava controllando al momento della tragedia. Sarà il procuratore distrettuale, adesso, a stabilire se dovranno essere emesse delle accuse nei confronti degli adulti. "Penso che se chiedi a chiunque faccia il nostro mestiere, la richiesta d'intervento per la morte di un bambino è sempre la peggiore - ha detto il vice sceriffo Shannon Wilde -. Se le persone scelgono di avere un'arma da fuoco in casa devono prendere delle precauzioni".

