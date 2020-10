Belfast, "morirete tutti": tossisce e sputa ai passeggeri, si scatena l'inferno-Covid in aereo. Un video-choc

20 ottobre 2020 a

Scene di quasi ormai ordinario delirio a bordo di un aereo EasyJet del mattino tra Belfast ed Edimburgo, le immagini che potete vedere qui sotto risalgono al 18 ottobre. Effetti collaterali del coronavirus. Mentre le hostess spiegavano le norme anti-contagio, una donna ha infatti rifiutato di urlare la mascherina. Dunque è stata invitata a scendere. A quel punto, si è scatenato il (suo) delirio. Al grido di "morirete tutti" e numerosi altri insulti, la donna ha cominciato a tossire e sputazzare in faccia a tutti gli altri passeggeri, inermi e un poco spaventati. Dunque, maledizioni e imprecazioni come se non ci fosse un domani. La donna è stata ovviamente fermata e presa in custodia dalle autorità nordirlandesi, che ora stanno valutando se denunciarla dopo anche averla sottoposta a tampone e test alcolemico.

