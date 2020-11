Donald Trump, il video-appello prima del voto: la surreale compilation di balletti

03 novembre 2020 a

Puro Donald Trump. A poche ore dal voto negli Stati Uniti, nella sfida a Joe Biden in cui il magnate si (ri)gioca la poltrona da presidente, ecco piovere sui social l'appello al voto di The Donald. Appello che, va da sé, sta facendo molto discutere. E sta strappando parecchi sorrisi. La ragione? Al grido di "vote! Vote! Vote!", Trump propone a tutto il mondo ciò che potete vedere qui sotto. Una clip montata su Y.M.C.A., il celeberrimo brano dei Village People, in cui vengono raccolti i balletti del presidente durante la campagna elettorale. Già, il balletto con movimenti improbabili è stato un po' il marchio di fabbrica di Trump nel corso di questa convulsa e difficile campagna elettorale. E dunque, eccoli tutti assieme, ovviamente montati seguendo il ritmo della musica. Che dire, spiazzante...

