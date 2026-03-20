RaiNews24 vola di notte grazie all'Iran

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Rainews24)

La guerra inquieta gli italiani, al punto da aumentare del 100% il consumo tv notturno. Nei giorni successivi allo scoppio del conflitto in Iran, avvenuto il 28 febbraio, Rainews24, TgCom24 e Sky Tg24 hanno quadruplicato i loro ascolti registrando picchi di 100mila spettatori con share al 5% già all’alba. I simulcast di Rainews24 su Rai 1 han toccato punte di 350mila teste e del 25% di share dalle 4 alle 7 del mattino.

La all news diretta da Federico Zurzolo copre da mezzanotte alle 8 di mattina con una redazione composta dal caporedattore Raffaella Soleri, altri giornalisti di line e i due conduttori Massimiliano Melilli e Josephine Alessio che si alternano per le varie edizioni dei Tg.

Sono andate bene anche le repliche dei talk del daytime: 200mila spettatori per Otto e mezzo su La7 tra l’una e le 2; per 4 di sera su Rete 4 al mattino presto 150mila teste con picchi del 6%; fino a 60mila utenti per L’aria che tira su La7 tra le 4 e le 5.30; 200mila telespettatori dall’una alle 3 per In mezz’ora su Rai 3.