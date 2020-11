Elezioni Usa, le proiezioni. Trump avanti in Florida, Indiana e Kentucky, Ohio in bilico. Biden, "miraggi" svaniti?

04 novembre 2020 a

I "miraggi della notte" delle presidenziali Usa potrebbero essere già svaniti. Con le urne chiuse in 14 Stati, Donald Trump stando alle prime proiezioni si sarebbe aggiudicato a sorpresa la Florida (che i sondaggi assegnavano allo sfidante democratico Joe Biden), l'Indiana e il Kentucky. E proprio dalla Florida, insieme all'Ohio, starebbe arrivando una indicazione importante: lo spoglio è cominciato dai voti anticipati e non quelli dell'ultima giornata di seggi aperti. Voti che in teoria avrebbero dovuto vedere Biden in vantaggio, in uno spoglio che si preannuncia mai così lungo e incerto, con un verdetto finale atteso forse addirittura tra qualche giorno. Se Biden perde in questa porzione di scrutinio sulla carta a lui favorevole, significa che la situazione generale potrebbe davvero ribaltasi, clamorosamente.

Sondaggi terremoto e indiscrezioni dagli stati-chiave: per Trump altro impensabile ribaltone? Biden trema davvero

La strada per la riconferma alla Casa Bianca per Trump resta comunque complicata. Serve un filotto negli Stati del Sud e un successo di peso in uno degli swing states del Nord, ad esempio la Pennsylvania. Per ora, Biden sembra avanti con un certo margine nei piccoli Delaware e New Hampshire, in attesa di sapere se arriverà un exploit al Sud tra Georgia e North Carolina.





