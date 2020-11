Kellyanne Conway, indiscreto: "Trump sta per parlare". Anche Biden: caos Usa, lo scenario con due vincitori

04 novembre 2020 a

a

a

Due discorsi alla Nazione. Donald Trump e Joe Biden non mollano l'osso: le elezioni Usa 2020 con ogni probabilità non designeranno il nuovo presidente americano tra poche ore, e sono molti gli appelli agli elettori ad "armarsi di pazienza". Un modo per disinnescare i timori di proteste in strada, in un clima di guerriglia strisciante e colpetto di Stato che va avanti da settimane. Secondo un'indiscrezione di Kellyanne Conway, ex consigliera di Trump, il presidente uscente parlerà in un discorso pubblico: "Lo sentirete questa sera", ha confidato ad Abcnews, precisando che "è atteso un suo discorso più tardi dalla East Room della Casa Bianca".

"Grazie! In tutto il paese...". La bomba: Trump, tweet a urne caldissime: clamoroso ribaltone ai seggi?

Anche dal fronte democratico però rilanciano. La numero 2 della campagna di Biden, Kate Bedingfield, sempre alla Abc mette in chiaro: "Dovrete aspettarvi di sentire che parli alla nazione, che parli del percorso da fare e del duro lavoro che dovremo fare per iniziare a risanare questo Paese". Insomma, entrambi potrebbero di fatto dichiararsi vincitori, anche senza il sostegno dei numeri definitivi visto che gran parte degli "early votes", i voti anticipati e per posta, verranno scrutinati nei prossimi giorni. Un dettaglio evidentemente superfluo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.