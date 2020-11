Donald Trump, "è quasi finita": Joe Biden verso la Casa Bianca, gli ultimi voti che decidono la presidenza

05 novembre 2020 a

Finale thriller per le elezioni presidenziali americane, con Joe Biden che sembra ormai destinato a diventare soltanto il quarto candidato capace di battere il presidente in carica nella storia a stelle e strisce. Donald Trump ovviamente non lascerà la Casa Bianca senza combattere tra tribunali e Corte Suprema, dato che non ha alcuna intenzione di accettare il verdetto delle urne: già dalla mattina di mercoledì 4 novembre aveva iniziato a parlare di presunte frodi e brogli, soprattutto in relazione ai voti postali. La sensazione è che negli Stati Uniti si aprirà una grave crisi istituzionale, ma ciò non cambierà il fatto che sarà Biden il prossimo presidente.

Fox News gli ha già assegnato la vittoria in Arizona, mentre dal Nevada dovrebbero arrivare i 6 voti elettorali che gli mancano per raggiungere quota 270, quella della vittoria nella corsa alla Casa Bianca. Al momento il candidato democratico ha aumentato sensibilmente il vantaggio da 8mila a 12mila in Nevada, che però è ancora “too close to call” dato che lo spoglio non è finito. Anche se nessuno si aspetta grandi sorprese, a partire dallo staff di Biden che è sicuro dei dati che ha ricevuto. Se una sorpresa ci deve essere, l’impressione è che sarà in Georgia, dove la situazione è davvero in bilico: Trump ha appena 14mila voti di vantaggio quando ormai mancano poche decine di migliaia di preferenze da scrutinare, praticamente tutte date in anticipo e via posta e quindi più favorevoli ai dem. I quali sono rientrati in gioco pure in Pennsylvania, dove però Trump ha ancora 2 punti percentuale di vantaggio. La sensazione, però, è che Georgia e Pennsylvania possano essere solo un contentino per Trump, perché a Biden basta confermare il vantaggio in Nevada anche negli ultimi voti rimasti da scrutinare per essere sicuro di venire eletto alla presidenza.

