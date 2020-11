Donald Trump, lo staff conferma: "È finita, solo Dio sa cosa farà ora", rimasto isolato alla Casa Bianca

06 novembre 2020 a

“È finita”. È l’ammissione che, secondo la Cnn, sarebbe arrivata da un importante consigliere dell’amministrazione di Donald Trump: all’interno del suo staff sarebbero ormai tutti consapevoli del fatto che le elezioni presidenziali americane sono state vinte da Joe Biden, seppur solo grazie ad un pugno di voti (postali) in Stati chiave come Pennsylvania e Georgia. Ora i consiglieri di Trump sono preoccupati di quello che potrà fare il quasi ex presidente: lo descrivono trincerato nella Casa Bianca, frustrato e arrabbiato anche con il partito repubblicano, che secondo lui non gli starebbe dando tutto il sostegno che merita in questa battaglia sulla frode elettorale.

“Solo Dio lo sa”, ha dichiarato alla Cnn il consigliere che era stato interpellato riguardo alla prossima mossa di Trump. Inoltre ha rivelato che già la scorsa notte la conferenza sui brogli senza avere lo straccio di una prova avrebbe fatto scuotere la testa a molti membri del suo staff, ma è ormai noto che “The Donald” ad un certo punto decide di ascoltare solo se stesso. E quindi difficilmente ci sarà modo per fargli fare un passo indietro sulla presunta “frode elettorale” affinché accetti la sconfitta. “È sempre più isolato nella sua convinzione che le elezioni siano state rubate”, ha concluso la fonte della Cnn, che però ha sottolineato che ci sono comunque diverse persone, tra collaboratori e alleati, che lo esortano a continuare in questa battaglia, dicendogli esattamente quello che lui vuole sentire.

