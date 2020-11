Joe Biden nuovo presidente, Donald Trump senza precedenti: “Lascerà la Casa Bianca senza concedere la sconfitta”

07 novembre 2020 a

“Joe Biden è stato eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti”. Associated Press è la prima a rompere gli indugi, ufficializzando la vittoria del candidato democratico in Pennsylvania con uno scarto di 34mila voti su Donald Trump. A seguire anche la Cnn e tutti gli altri network ha annunciato il trionfo di Biden nella corsa alla Casa Bianca, attribuendogli 284 voti elettorali che potrebbero aumentare ancora quando arriveranno i risultati definitivi di Nevada e Georgia. Dopo l’annuncio arriva però il momento più delicato, quello del passaggio di consegne: Trump continua a insistere nella sua convinzione della frode elettorale, supportato dai familiari e dai collaboratori più leali e che ancora non si arrendono alla realtà di aver perso. Secondo il Washington Post, che cita due fonti ben informate, dietro le quinte molti consiglieri stanno preparando Trump alla prossima mossa: “Alla fine se ne andrà dalla Casa Bianca ma senza concedere esplicitamente la sconfitta”. Aprendo di fatto una crisi istituzionale grave, praticamente senza precedenti della storia americana: fonti della campagna di “The Donald” sostengono che non ha neanche pensato ad un discorso di ammissione della sconfitta e che continuerà a parlare di elezioni rubate.

