Donald Trump, Melania in pressing. Retroscena: il silenzio poi il tweet "di ghiaccio", famiglia sfasciata?

Donald Trump ancora non ha gettato la spugna. La sconfitta alle presidenziali degli Stati Uniti, che si sono concluse con la nomina di Joe Biden, non fa dormire sonni tranquilli il tycoon. The Donald ha promesso di far battaglia legale per verificare la veridicità dei voti postali e non a favore dell'avversario democratico. Eppure, secondo quanto riferisce la Cnn, Trump sarebbe solo in questa battaglia: sua moglie Melania e il genero-consigliere Jared Kushner, marito di Ivanka, starebbero - stando a quanto riportato dal Corriere - cercando di convincerlo a fare un passo indietro. La famiglia non sembra più compatta. L'ultimo tweet di Ivanka, la figlia prediletta, risale a venerdì, giorno prima dello spoglio che ha visto l'annuncio del dem come vincitore. Gli altri figli del presidente, Donald Junior ed Eric, sarebbero invece i più accaniti sostenitori della linea dura, la resistenza a tutti i costi. E Melania, ancora una volta, si ritroverebbe isolata.

Melania inizialmente ha preferito non fare commenti. L'ex first lady ha fatto sapere, attraverso la sua portavoce, che non "rilascerà alcuna dichiarazione", neanche per smentire le malelingue che danno quasi per certo un divorzio imminente tra l'ex coppia della Casa Bianca. Poi, in un tweet, la richiesta di contare solo i voti legali. Una formula molto "pacata" e formale per esprimere vicinanza al consorte, nel momento più drammatico della sua vita, forse non solo politica.

