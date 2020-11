Il marito ha le corna, alla festa mostra il video dello scandalo: moglie umiliata, amante pestato dagli ospiti

10 novembre 2020 a

a

a

Il marito tradito ha scelto il momento più atteso per umiliare la moglie e il suo amante. Sta diventando virale il video girato in Spagna durante un baby shower, la cerimonia molto diffusa all'estero per celebrare la nascita imminente di un figlio, Il futuro padre ha gelato la moglie e tutti i presenti presentando a tutti un ospite inatteso: "Questo è il mio avvocato. Abbiamo un documento. Sapete tutti che aspettiamo un maschio. Ho il test di gravidanza, sapete che diventerò papà. Ma non siete a conoscenza di un dettaglio importante". Quindi il clamoroso colpo di scena: “Ecco la prova che non è incinta di 4 mesi ma in realtà di 6 mesi", Sarebbe questa la prova delle corna. La moglie è agitata e chiede al marito di discutere la questione in privato, ma l'uomo è impeterrito e mostra un video in cui la moglie scherza con il suo presunto amante, presente alla festa e seduto a pochi tavoli di distanza. In sala cala il gelo: "Quello non è mio figlio, questa festa è per loro due". Ovviamente finisce in disgrazia: il marito se ne va, la moglie la rincorre e amici e parenti si accaniscono con l'amante. Sul video pubblicato sul social Reddit e rilanciato dal tabloid britannico The Sun aleggia un alone di mistero: candida camera, fake o documento-verità?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.