"Tradimento", la soap che tutti vedono di nascosto

CHI SALE (Tradimento) È la soap fenomeno del momento. Trattasi di Tradimento, una delle serie Made in Turchia, dopo titoli come Terra amara, Endless Love e l’ultima The Family, trasmesse da Canale 5. Forse perché è la meno woke di tutte piace così tanto al pubblico. Ottimo riscontro anche giovedì pomeriggio con 2.536.000 spettatori e il 22% di share, con un boom di quasi 100mila utenti connessi dai device tecnologici e picchi del 35% tra le donne.

Faide amorose, corna, vendette con tanto di video distribuiti alle tv e postati sui social, scambi di culla alla nascita: c’è davvero un po’ di tutto in questa fittissima trama. Non così distante dallo show Uomini e donne dove (ovviamente fatta esclusione di ogni forma di sangue, violenza e volgarità) c’è anche qui la lotta per conquistare la fiducia di altre persone. Partita il 1° dicembre 2024, non ha perso quota, anzi, garantisce una solida leadership alla fascia pomeridiana dell’ammiraglia Mediaset. È uno dei programmi più visti di nascosto dalla tv come traspare anche dai social.