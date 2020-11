Joe Biden, ci siamo cascati: accuse per molestie, il video era un fake

Gianluca Veneziani 12 novembre 2020 a

Lo riconosciamo: ci siamo cascati. Avevamo dato per vero un video di Joe Biden che, ospite alla trasmissione The View sul canale ABC nell’aprile 2019, rispondeva alle domande di alcune giornaliste sulle accuse per molestie a sette donne. L’ospitata naturalmente era vera, così come le domande delle giornaliste. A essere state manipolate, a fini di satira politica, erano le risposte dell’allora candidato alla Casa Bianca. Con un montaggio sapiente il sito Daily Caller aveva costruito ad arte l’immagine di un Biden titubante e balbettante nelle sue risposte, poco convinto nel difendersi dalle accuse, e aveva quindi pubblicato quel fake nella propria area «Comedy», dove si fa appunto comicità politica. Quel video era stato poi rilanciato su YouTube da un attivista QAnon, noto per la pubblicazione di video su teorie del complotto. La disattenzione di chi scrive e l’abilità di chi ha montato quel video, inserendo anche le reazioni indignate delle giornaliste in studio, che invece si riferiscono a un altro video in cui Biden non è presente, ci avevano fatto parlare di una figuraccia imbarazzante per l’attuale presidente Usa. Stavolta invece la figuraccia imbarazzante l’ha fatta lo scrivente. Ne chiedo scusa ai lettori, compiaciuto del fatto che Biden, tra i suoi demeriti, almeno non abbia quello di pronunciare frasi balbettanti e incomprensibili…



