Maria Giovanna Maglie, "Washington con Donald Trump": il video pazzesco dell'adunata che grida ai brogli

15 novembre 2020 a

Un'adunata oceanica a Washington, sotto ai palazzi del potere Usa. Il popolo di Donald Trump si riversa in piazza: migliaia di persone, strade gremite, immagini impressionanti (anche perché ci sarebbe il coronavirus). Tutti insieme a manifestare in supporto al presidente uscente, a sostenere le sue tesi di brogli che avrebbero consentito di vincere a Joe Biden. Il popolo di Trump, insomma, si ribella, grida al complotto. E Maria Giovanna Maglie, su Twitter, rilancia un video, impressionante, del raduno visto dall'alto. Immagini che fanno capire in modo plastico quante fossero le persone. Immagini con le quali, la Maglie, condivide in un certo modo la loro battaglia: da giorni, la giornalista insiste sul fatto che ci siano ricorsi pendenti e alcune circostanze poco chiare relative allo spoglio. Nel rilanciare le immagini, la Maglie scrive semplicemente: "Washington con Donald Trump". Un video che non ha bisogno di ulteriori commenti.

