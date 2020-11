Melania Trump, voci-choc dalla Casa Bianca: la spaventosa crisi di Donald, a cosa si è ridotta la moglie

18 novembre 2020 a

Una sorta di psicodramma, quello di Donald Trump e raccontato dalla Cnn: asserragliato alla Casa Bianca, in "silenzio stampa" e determinato a non darla vita a Joe Biden. Tanto concentrato da non impegnarsi in nessun evento pubblico e da cancellare il viaggio a Mar-a-Lago per il Ringraziamento: le vacanze si faranno nel resort in Florida, al lavoro sui ricorsi contro il neo-presidente. E ancora, la Cnn aggiunge che il tycoon non ha più parlato con leader stranieri, né ha fatto incontri ufficiali eccezion fatta per due pranzi con il vice, Mike Pence, e due incontri con alcuni membri della sua amministrazione. In attesa, snervante, dell'evoluzione dei suoi ricorsi legali, mentre il giuramento di Biden è previsto per il 20 gennaio, a meno di clamorosi e improbabili ribaltoni. Insomma, la ha presa malissimo. E al suo fianco, tra mille gossip, c'è sempre Melania Trump. La Cnn dà una notizia anche su di lei: di cosa si occupa? Presto detto: "Melania si sta occupando degli addobbi natalizi", prova del fatto che Donald non si vuole schiodare. Tanto che l'emittente cita un funzionario della Casa Bianca, il quale ha detto: "Siamo in piena mentalità da bunker". Parole che la dicono lunghissima sulle condizioni in cui versa Trump.

