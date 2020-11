Rudy Giuliani, cola la tinta per capelli in faccia durante la conferenza sui brogli: il dettaglio imbarazzante

19 novembre 2020 a

Rudy Giuliani è l’avvocato più vicino a Donald Trump, colui che ha convinto il presidente ad andare fino in fondo su questa storia dei presunti brogli elettorali nonché colui che ora guida la campagna dei ricorsi legali contro la vittoria di Joe Biden. In conferenza stampa Giuliani è però stato suo malgrado protagonista di un episodio molto spiacevole, con i social che sono stati spietati nei suoi confronti: è infatti diventato virale in pochi minuti il video in cui l’avvocato di Trump inizia a sudare copiosamente, con la tinta dei capelli che gli cola tutta sul viso. Un incidente imbarazzante che però non cambia la sostanza del discorso di Giuliani, secondo cui esiste un “piano centralizzato per condurre frodi elettorali in grandi città controllate dai democratici”. In particolare ha puntato il dito contro Philadelphia e Detroit, ma anche stavolta non ha mostrato alcuna prova di ciò: dovrà averle nelle sedi opportune, se vorrà ribaltare il verdetto elettorale secondo cui Joe Biden è il presidente eletto.

