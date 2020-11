Donald Trump chiude i cieli a Vladimir Putin: "America più sicura", terra bruciata attorno a Joe Biden

23 novembre 2020 a

Donald Trump chiude i cieli degli Stati Uniti agli aerei russi. Una clamorosa rottura con Vladimir Putin, iniziata da tempo, ma anche un avvertimento alla Cina e un modo per fare" terra bruciata" intorno al suo successore alla Casa Bianca Joe Biden, sospetta la Stampa. Il presidente uscente ha ratificato l'uscita degli Usa da Open Skies, il trattato che dal 2002 consentiva a Usa, Russia e gli altri Paesi membri di sorvolare i rispettivi territori senza incorrere in eventuali azioni offensive di vario genere.







Che la Guerra fredda sia in qualche modo tornata lo testimonia l'analoga decisione di Trump di uscire da due trattati, l'Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (che chiudeva l'epoca degli euromissili) e il New Start (che limitava le armi strategiche (atomiche) offensive americane e russe). Si tratta, accusa l'ex premier russo Dmitry Medvedev, dello "smantellamento del sistema di sicurezza internazionale". Per Mike Pompeo, invece, "l'America è ora più sicura"

