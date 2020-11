Donald Trump scaricato da Schwarzman di Blackstone: "Pronto ad aiutare Joe Biden"

23 novembre 2020 a

“Ho sostenuto Donald Trump e il forte percorso economico che ha costruito, ma sono pronto ad aiutare il presidente eletto Joe Biden per ricostruire l’economia post-Covid”. Così Stephen Schwarzman, amministratore e co-fondatore di Blackstone nonché uno dei più fedeli alleati del tycoon newyorkese, ha preso le distanze dalla battaglia legale dei trumpiani e ha riconosciuto pubblicamente la vittoria del candidato democratico. “Ciao ciao Donald, ora alla Casa Bianca è finita”, ha commentato Dagospia, secondo cui ormai le speranze di Trump di ribaltare l’esito elettorale è praticamente inesistente. Ma d’altronde lo si era già capito dai continui ricorsi respinti perché presentati senza avere alcuna prova che siano avvenuti brogli elettorali di massa, riconducibili - come sostengono i trumpiani - ad un sistema studiato dai democratici per far trionfare Biden. Il presidente però continua a twittare sull’argomento con una cadenza di 12 ore, tra l’altro venendo puntualmente censurato dal social, dato che Trump insiste sempre su “vinceremo, frodi avvenute ovunque su milioni di voti”.

