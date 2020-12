Coronavirus, Rudy Giuliani super diffusore? "Quante persone ha contagiato", foto sconcertanti

07 dicembre 2020 a

Rudy Giuliani potrebbe aver contagiato centinaia di persone: è l'indiscrezione che arriva dagli Stati Uniti, dove i medici hanno espresso grande preoccupazione per l’attività “frenetica” delle ultime settimane dell’avvocato di Donald Trump. A 76 anni, e con un tumore alla prostata alle spalle, rientra indubbiamente nella categoria più a rischio: è stato ricoverato domenica 6 dicembre a Washington, ma le sue condizioni di salute non sono ancora chiare. Alla notizia della sua positività è scattato l’allarme e l’isolamento preventivo per centinaia di persone che hanno incontrato Giuliani negli scorsi giorni, durante il suo tour infinito per portare avanti la battaglia su presunti brogli elettorali.

I media americani stanno ricostruendo gli spostamenti dell’ex sindaco di New York e mostrando le immagini dei suoi incontri in cui non si sottrae mai agli abbracci e alle strette di mano, senza mai curarsi di indossare la mascherina o rispettare il distanziamento. La grande preoccupazione è scaturita dal fatto che Giuliani è stato in almeno tre Stati nei giorni precedenti ai sintomi e quindi potrebbe rivelarsi un super diffusore del virus: lunedì e martedì era stato in Arizona, dove ha partecipato a una foto di gruppo; mercoledì era nel Michigan, dove ha fatto clamore per essere stato “disturbato” da una funzionaria elettorale locale che indossava la mascherina proprio vicino a lui; giovedì è stato in Georgia, dove sono scattati i selfie a suon di abbracci con alcuni sostenitori.

