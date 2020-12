Emmanuel Macron, con il Mes la Francia si compra l'Italia: ecco su cosa mette le mani

08 dicembre 2020 a

La partita sul voto del Mes, oltre a rinfocolare le fibrillazioni sulla tenuta del governo Conte, è importante anche per capire in seguito le strategie politico-economiche di Francia e Germania nei confronti dell'Europa. La riforma del Mes è stata fatta per proteggere le banche francesi e tedesche dalle crisi finanziarie per l'emergenza Covid, ma servirà anche a dare il rilancio a paesi come l'Italia che avranno i fondi europei per il rilancio. Situazione che fa trapelare le voglie economiche-finanziare, segnalate da tempo dal Copasir, della Francia e della Germania nei nostri confronti.

Con la riforma del Mes, scrive Italia Oggi, Francia e Germania saranno i leader dell'Europa dividendosi i compiti. Alla Francia sarà concesso di aumentare la propria presenza nelle attività produttive dell'Italia. A far crollare questo disegno potrebbero essere gli Stati Uniti. La nuova amministrazione Biden ha interesse a far tornare gli Usa protagonisti in Europa e nel mediterraneo. E per farlo serve l'aiuto dell'Italia.

