Vendetta a luci rosse, la principessa senza veli. Terremoto a corte: sapete chi è questa signora?

Scandalo a luci rosse in Thailandia. Le foto senza veli della principessa Sineenat Wongvajirapakdi, una delle consorti del re Vajiralongkorn, sono in mano a un attivista anti-monarchico riparato in Giappone. Dei 1.400 scatti in suo possesso, Pavin Chachavalpongpun ha deciso di condividerne alcuni con il MailOnline, scatenando il panico a corte.

Le foto, selfie della bella Sineenat, risalirebbero al periodo tra 2012 e 2014. La principessa li avrebbe inviati al consorte. Si tratta di foto private e intime, alcune decisamente compromettenti, tutte rubate dal telefonino di Sineenat mentre quest'ultima era in prigione lo scorso anno, espulsa dall’harem di Vajiralongkorn. Secondo Dagospia, la diffusione degli scatti sarebbe una vendetta della regina Suthida, contraria al ritorno a corte della rivale.

