Donald Trump, piovono nuove accuse: "La sinistra radicale è un nemico feroce, soppressa la verità"

Il Natale in casa Donald Trump? Una raffica di accuse. Il presidente americano ha puntato nuovamente il dito contro l'avversario Joe Biden. E lo ha fatto con numerosi tweet. "La frode elettorale non è una teoria cospirazionista, è un fatto". E ancora: "Twitter non ha più limiti con le sue segnalazioni, sta facendo di tutto per sopprimere persino la verità. Dimostra quanto sia pericoloso, soffocando volontariamente la libertà di parola. È molto pericoloso per il nostro paese. Il Congresso sa che questo è il modo in cui comincia il comunismo. La censura nella sua forma peggiore. Eliminate la sezione 230!".

Il tycoon se la prende ancora contro le ultime elezioni, da lui definite "truccate". "Tutti stanno a guardare me che combatto contro un nemico feroce, la sinistra radicale democratica. Non dimenticherò mai", conclude senza demordere.

