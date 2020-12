Russia, la verità sui morti di coronavirus: le vittime sono tre volte tanto, un nuovo tragico conteggio

29 dicembre 2020 a

Una drammatica verità sulla Russia di Vladimir Putin al tempo del coronavirus. Si parla del numero totale delle vittime nel Paese. Il vero numero. Mosca, infatti, ha appena ammesso che il bilancio dei decessi legati alla pandemia è tre volte superiore a quello finora riportato. L'agenzia statistica Rosstat ha infatti messo nero su bianco che, in Russia, il numero complessivo dei morti tra gennaio e novembre è aumentato di 229.700 unità rispetto all'anno precedente e che "più dell'81% di questo aumento è dovuto al Covid". Insomma, in Russia i morti a causa del coronavirus sarebbero 186mila. Non 55mila come fino ad oggi le autorità avevano riportato.

