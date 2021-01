Donald Trump e l'ultimo dispetto a Joe Biden: giocherà a golf nel giorno del giuramento del nuovo presidente

31 dicembre 2020 a

L’ultimo dispetto di Donald Trump al nuovo presidente, Joe Biden, andrà in scena il 20 gennaio, giorno dell’insediamento del dem alla Casa Bianca. Durante il cosiddetto Inauguration Day, il tycoon – come spiegato da lui stesso – si troverà in Florida su un campo da golf. L’incerta e minacciosa transizione, che dura dal 5 novembre, sta sollevando un forte dibattito sulla sua durata e sui rituali relativi al passaggio del potere. La prossima tappa nel percorso verso l’insediamento, comunque, è quella del 6 gennaio, quando il Congresso avrà il compito formale di aprire e contare una alla volta tutte le buste sigillate dei 50 Stati, che contengono il responso dei voti dei grandi elettori. Come ricorda Il Giorno, dovranno risultare 306 per Biden e 232 per Trump. Tuttavia senatori e deputati hanno due ore di tempo per dissentire dal risultato. A quel punto la seduta verrebbe sospesa e Camera e Senato dovrebbero votare sulla mozione di dissenso. Il 6 gennaio, però, sarà una giornata importante anche per un altro motivo: si concluderanno le elezioni in Georgia e la nomina di due senatori sarà decisiva per assicurare la continuità della maggioranza repubblicana. Se invece vincessero i dem, il controllo del Senato passerebbe al partito di Biden.

