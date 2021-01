Donald Trump, lo sfregio a Nancy Pelosi: entrano nel suo ufficio, cosa mettono in vendita su eBay: umiliazione intima

08 gennaio 2021 a

Tra i fan di Trump che hanno fatto irruzione nel Congresso il 6 gennaio a Washington, c'è stato anche chi è riuscito a rubare il podio della speaker democratica Nancy Pelosi dalla Camera dei rappresentanti. L'immagine del manifestante sorridente con il bottino in mano ha fatto il giro del mondo.

Poco dopo i disordini, è stata creata un'inserzione su eBay per il "Podio del presidente della Camera dei rappresentanti". Per il prezioso oggetto ci sono state ben 167 offerte, culminate in un'offerta vincente di quasi 100mila dollari. Tuttavia, ci sono dei dubbi sulla veridicità della vendita, perché non si sa se l'uomo immortalato con il "trofeo" in mano sia effettivamente riuscito a portarselo a casa.

