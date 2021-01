Ivanka Trump umilia in bagno le sue guardie del corpo: un retroscena pazzesco

15 gennaio 2021 a

Difficile trovare un bagno per gli agenti dei servizi segreti messi a proteggere la casa di Ivanka Trump e il marito Jared Kushner a Washington. La residenza della figlia di Donald Trump ha ben sei bagni, ma in tutti vige il divieto di usarli. E così - stando a quanto riporta il Corriere - le guardie del corpo hanno dovuto cercare altre soluzioni. Prima hanno tentato l'uso del wc chimico, poi hanno trovato ospitalità nei bagni dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che abita nella stessa zona.

A volte però - è il racconto di uno degli 007 al Washington Post - sono stati costretti hanno dovuto "tenerla" e arrivare nei locali della residenza ufficiale (non vicinissima) del vice presidente Mike Pence. Fino al momento in cui hanno ottenuto una toilet tutta per loro. La novità è arrivata a settembre 2017, quando il governo federale ha affittato per tremila dollari al mese uno "studio" con bagno, nello scantinato di un vicino della famiglia Kushner.

