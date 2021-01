Melania Trump, un secco "no": brutale schiaffo alla moglie di Joe Biden, scandalo negli Usa

16 gennaio 2021 a

a

a

Mancano quattro giorni, poi Donald Trump e Melania Trump dovranno lasciare la Casa Bianca a Joe Biden. E negli Stati Uniti ci si interroga: cosa farà, la first-lady? Prenderà parte al passaggio di consegne o, come il marito, lo diserterà? Per ora, non si hanno risposte. Per certo, il rapporto tra Melania e il tycoon è logoro, sfilacciato, tanto che ancora non è chiaro se la consorte seguirà l'ormai ex presidente degli Stati Uniti. I due potrebbero andare a vivere in case differenti e, addirittura, divorziare. E però, un ultimo "assist" a Donald, Melania, lo ha servito. Un caso che sta facendo parecchio rumore negli States: ha infatti in modo del tutto irrituale deciso di negare a Jill Biden il consueto incontro tra First ladies che precede il passaggio di consegne, in cui le due discutono dei dettagli e delle prassi della vita presidenziale. Niente incontro con la moglie di Biden: caso che, come detto, sta facendo molto rumore. Anche perché ai tempi del suo insediamento, Michelle Obama incontrò la coppia, nonostante la durissima campagna elettorale condotta da Donald proprio contro Barack Obama e consorte.

“L'hanno vista dalle finestre”. Assalto al Congresso, ecco dov'era Melania Trump: la prova che vuole andarsene presto

"Gira voce che l'ultimo discorso di Melania Trump...". Bomba sulla Casa Bianca: nuovo disastro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.