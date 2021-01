Donald Trump, sfregio senza precedenti a Joe Biden: "Da chi lo farà accogliere alla Casa Bianca"

19 gennaio 2021 a

Donald Trump ha garantito una transizione del potere pacifica, ma comunque non ha alcuna intenzione di passare ufficialmente il testimone a Joe Biden, partecipando alla cerimonia di insediamento. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dai network americani, sarà il capo maggiordomo Timothy Harleth ad accogliere alla Casa Bianca il nuovo presidente e la first lady Jill. Questo sarebbe l’ultimo sgarbo istituzionale di Trump, che sarebbe convinto a ignorare il rituale del passaggio di consegne in un modo che non ha praticamente precedenti nella storia a stelle e strisce. Secondo la Cnn, il presidente uscente volerà con Melania a Mar-a-Lago prima che Biden bussi alla Casa Bianca: tra l’altro non mancano le prime voci che riguardano più il gossip che la politica, in particolare su come verranno assegnate le camere all’interno della famiglia del nuovo presidente. Pare infatti che Biden e la moglie condivideranno lo stesso letto, a differenza di Donald e Melania: un dettaglio evidenziato dai network americani per rimarcare le differenze anche private tra i due presidenti.

