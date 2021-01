Donald Trump lascia la Casa Bianca con la valigetta atomica: scenario senza precedenti nel giorno di Biden

20 gennaio 2021 a

Donald Trump lascia la Casa Bianca, ma porta con sé qualcosa di potenzialmente molto pericoloso. Il presidente uscente degli Stati Uniti, infatti, non solo non parteciperà alla cerimonia di insediamento di Joe Biden, ma addirittura non consegnerà al suo successore la valigetta atomica, detta anche "football". Si tratta dello strumento che consente al presidente di lanciare un attacco nucleare in qualsiasi momento. Di norma la valigetta, che segue sempre il presidente portata da un addetto militare, viene consegnata a un altro addetto militare subito dopo il giuramento e affidata così al nuovo inquilino della Casa Bianca. Questa volta la procedura è cambiata: Trump ha deciso di portarla con sé in Florida, dove andrà a vivere. Poi, alle 12 in punto, cioè all'inizio del giuramento di Biden, il militare incaricato ripartirà per la capitale e il tycoon perderà definitivamente il potere di lanciare un attacco.

In realtà, comunque, non esiste una sola "football". Ce ne sarebbero diverse, secondo l'esperto Stephen Schwartz: "Una segue il presidente, un'altra il vice presidente e un'altra è da parte per eventi particolari come appunto gli insediamenti o i discorsi sullo stato dell'Unione", ha precisato alla Cnn. "Oggi le altre valigette (quelle che non seguiranno Trump in Florida) sono rimaste nei pressi di Washington, portate sempre da addetti militari", ha continuato l'esperto. Proprio una di queste valigette sarà affidata a Biden a mezzogiorno in punto. Nello stesso momento, l'addetto militare che ha seguito il tycoon fino in Florida a bordo dell'Air Force One tornerà a Washington con l'altra valigetta. A Biden verrà anche consegnato il cosiddetto biscotto, una tessera che il capo della Casa Bianca porta sempre con sé e che contiene i codici alfanumerici necessari a identificare il presidente, unica persona autorizzata a lanciare un attacco atomico.

