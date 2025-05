Trump, esplode il caso Comey: "8647", l'ex capo dell'Fbi lo vuole morto?

L'avvocato di Comey, David Kelley, ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni. Il numero "8647" era stato interpretato da alcuni alleati di Trump come un invito a fare "l'ottantasei", ovvero in slang a "sbarazzarsi di" Trump, il 47esimo presidente. Comey ha negato l'accusa e ha affermato di ritenere che la frase fosse un "messaggio politico".

Democratici e repubblicani hanno già utilizzato l'espressione "ottantasei" in un contesto politico, tra cui Matt Gaetz, ex procuratore generale scelto da Trump. Un portavoce dei servizi segreti ha dichiarato ieri che l'agenzia "indaga con impegno su qualsiasi cosa possa essere considerata una potenziale minaccia per i nostri protetti".