Donald Trump lascia la Casa Bianca, Greta Thunberg brinda: "Un vecchietto con un futuro luminoso"

Oggi è il giorno dei nemici di Donald Trump. Lui lascia per sempre la Casa Bianca, loro godono e infieriscono in ogni angolo del pianeta. La più felice è la piccola attivista svedese Greta Thumberg. "Un vecchietto felice con un futuro luminoso": è l''omaggio' della militante ecologista all'ex presidente Usa, nell'ultimo giorno del proprio mandato.

Video su questo argomento

Con la moglie Melania, Trump ha prima raggiunto la base di Andrews in elicottero e dopo un breve discorso di commiato è decollato in aereo. "Sembra un vecchietto molto felice, con un futuro luminoso e splendido davanti", twitta Thunberg, che in passato ha avuto ripetuti scambi virtuali con il presidente, tra un tweet e l'altro. Ora, l'attivista pubblica la foto di Trump che sale la scaletta dell'elicottero Marine One per lasciare la Casa Bianca: "Così bello da vedere", scrive.

A novembre, Greta aveva esortato Donald Trump a “rilassarsi”, commentando il tweet “Fermate il conteggio” del presidente americano mentre stava perdendo le elezioni contro Joe Biden. “Che cosa ridicola. Donald deve lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, poi andare a vedere un bel film con un amico! Calma Donald, calma!”. Il tweet è stato apprezzato 1,2 milioni di persone finora ritwittato 266.000 volte.

