Donald Trump minacciato di morte: "Vendetta inevitabile", un messaggio sconcertante nel cuore della notte

La foto di Donald Trump, ex presidente uscente degli Usa, intento a giocare a golf. E una minaccia scritta in persiano: "La vendetta è inevitabile". Arriva via Twitter, ed è pubblicata dal profilo @khamenei_site, legato alla guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. "L'assassino di Soleimani e colui che ha ordinato l'omicidio devono sopportare la vendetta". spiega il tweet pubblicato nella notte.

Nel fotomontaggio, Trump è oscurato dall'ombra triangolare di un aereo militare, si presume iraniano. "La vendetta può avvenire in qualsiasi momento", ammonisce il tweet facendo riferimento all'assassinio del generale Qassem Soleimani, gloria nazionale iraniano e capo della Forza Quds eliminato il 3 gennaio 2020 a Baghdad da un drone statunitense. Il tweet è stato poi rimosso e, spiega Twitter, il profilo sarebbe un "fake". Di sicuro, non quello ufficiale di Khamenei.

