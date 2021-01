Joe Biden fa rimuovere il "pulsante rosso" dalla Stanza Ovale: sfregio a Trump, a cosa serviva

23 gennaio 2021 a

a

a

Joe Biden ha fatto terra bruciata. Il nuovo presidente degli Stati Uniti non sta solo smantellando la presidenza del suo predecessore a suon di decreti. Il democratico ha anche licenziato il "super maggiordomo" scelto da Melania Trump, in barba alla tradizione, ed eliminato dalla scrivania dello Studio Ovale il famoso "pulsante rosso". Biden ha dato una ritoccatina alla stanza più importante di tutta la Casa Bianca facendo mettere i busti di numerosi ex presidenti e i dipinti Jefferson e Hamilton, dei tappeti blu e un ritratto di Roosvelt. Ma ad attirare l'attenzione di molti sono stati alcuni scatti che riprendono il neo presidente alla scrivania e che rivelano un dettaglio ben preciso: sembra infatti che dalla scrivania di Biden sia scomparso il celebre pulsante voluto dall'ex presidente Donald Trump.

Capito, il "democratico" Biden? Sfregio a Melania Trump, "licenziato": chi caccia dalla Casa Bianca

Nulla di così vitale importanza. Il pulsante, a dispetto di quello che si può pensare, non serviva al tycoon per ordinare attacchi nucleari. Tutt'altro. Da appassionato di cibo di McDonald’s e di Coca-Cola, Trump aveva deciso di far posizionare sulla sua scrivania un piccolo pulsante rosso per chiedere ogni volta che voleva una bibita fresca. Secondo i più informati The Donald ne beveva addirittura 12 al giorno. Diversa invece la vita tutta salutare del nuovo presidente. Proprio in questi giorni Biden ha chiesto di poter portare con sè la sua amata cyclette.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.