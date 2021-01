Melania Trump, svolta radicale dopo l'addio alla Casa Bianca: bomba della Cnn, ci ha messo poco...

30 gennaio 2021 a

Una nuova vita per Melania Trump, dopo il recente addio alla Casa Bianca, dove lei e Donald hanno lasciato spazio a Joe Biden e consorte. Una nuova vita che però, per ora, non si separa da quella del tycoon: smentite, insomma, le indiscrezioni sulla loro separazione, che stando a diverse fonti si sarebbe dovuta consumare subito dopo l'addio a Wahsington. Dunque, la nuova vita: Melania ha aperto un nuovo ufficio in Florida, a Palm Beach, dove la coppia ha scelto di trasferirsi. Ma non solo: ha anche assunto uno staff di tre persone.

Secondo quanto rivelato dalla Cnn, l'ex first lady intende portare avanti la sua campagna contro il bullismo e per il benessere dei bambini 'Be Best'. Sempre la Cnn scrive che lo staff è composto da ex dipendenti del suo ufficio alla Casa Bianca: Hayley D'Antuono è la nuova chief of staff.

Sempre per quel che riguarda Melania Trump, negli ultimi giorni ha fatto scalpore un sondaggio che dava in netto calo la sua popolarità tra la popolazione degli Stati Uniti. Si apprende infatti che l'ex modella ha lasciato la Casa Bianca con il tasso di popolarità che la riguarda ai minimi termini, intorno al 42 per cento. Insomma, non un dato negativo in termini assoluti, ma che assume ben altra sfumatura se si pensa che soltanto nel 2018 il tasso di popolarità di Melania era al 57 per cento. Insomma, anche lei paga "il prezzo" della presidenza degli Stati Uniti.

