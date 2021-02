Principe Filippo ricoverato per un'infezione, "dovrà restare in ospedale ancora diversi giorni"

23 febbraio 2021 a

Il principe Filippo ha un’infezione: ecco perché qualche giorno fa è stato ricoverato all'ospedale King Edward VII di Londra. Lo rende noto Buckingham Palace in un bollettino di aggiornamento in cui per la prima volta compare il motivo del malessere del principe. “Il duca di Edimburgo dovrà restare in ospedale ancora diversi giorni secondo le previsioni”, si legge nella nota.

Il marito 99enne della Regina Elisabetta, comunque, è in condizioni “favorevoli” e sta “rispondendo bene” alle terapie. Il suo improvviso ricovero, però, ha suscitato una certa apprensione per via della sua età avanzata. Il principe Filippo, infatti, si appresta a compiere 100 anni il 10 giugno prossimo. E ad alimentare gli allarmi è stata anche la visita in ospedale del figlio Carlo, che per l’occasione si è spostato dalla residenza di campagna a oltre 150 chilometri da Londra, dove sta trascorrendo questa fase della pandemia insieme alla moglie Camilla. La preoccupazione è sorta quando Carlo è uscito dall'ospedale in lacrime.

Tuttavia, parole rassicuranti sullo stato di salute del principe Filippo sono arrivate dal figlio minore del duca di Edimburgo e della Regina, il principe Edoardo, conte di Wessex, che in una dichiarazione a SkyNews ha detto: “Sta molto meglio e non vede l'ora di essere dimesso, che è la cosa più positiva. Teniamo le dita incrociate”.

