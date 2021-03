Donald Trump contro Meghan Markle: "Non è buona, guarda cosa è successo a Piers Morgan". Sconvolgenti verità segrete

15 marzo 2021 a

"Non è buona, lo vedono tutti". Donald Trump a valanga su Meghan Markle, per un caso che sta diventando sempre più politico e diplomatico. Mentre la Casa Bianca a guida Joe Biden ha preso pubblicamente le parti della duchessa di Sussex definendola "coraggiosa" per le durissime dichiarazioni sulla Regina Elisabetta e la famiglia reale inglese (accusata velatamente di razzismo), l'ex presidente americano va controcorrente e attacca l'ex attrice, moglie del principe Harry. "Se dici qualcosa contro Meghan Markle vieni cancellato, guarda a Piers Morgan", ha spiegato Trump riferendosi al celebre conduttore britannico di Good Moning Britain, allontanato dopo aver contestato in diretta l'intervista della Duchessa e Harry concessa a Oprah Winfrey.

Morgan aveva detto di non credere "a una sola parola" di Meghan. Per Trump il giornalista inglese "è il migliore" e "lo stanno cercando di cancellare solo perché l'ha criticata". L'americana Markle, in sostanza, per l'ex inquilino della Casa Bianca "non è buona. Io l'avevo detto e ora è sotto gli occhi di tutti".

Queste parole, che faranno il giro del mondo a partire dai tabloid britannici, Trump le ha pronunciate in diretta intervenendo a un podcast del suo ex consigliere e stratega politico, Steve Bannon, e sono state riportate dal suo collaboratore Stephen Miller.

