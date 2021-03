Colorado, strage in un supermercato: entra con un fucile d'assalto e uccide dieci persone

23 marzo 2021 a

Strage in un supermercato nel Colorado. Un uomo ha fatto il suo ingresso con un fucile d'assalto Ar-15, dieci persone del King Soopers di Table Mesa Drive, una zona residenziale nell'area a sud della città. Fra i morti anche un poliziotto intervenuto per primo. Il killer, la cui identità risulta ancora ignota così come le sue motivazioni, è stato ferito e arrestato. Al momento dell'attacco, alle ore 14.30 locali, il negozio era affollato. Alcune persone sono comunque riuscite a fuggire. Uno di questi, Dean Schiller. è riuscito addirittura a girare un filmato in diretta dell'accaduto.

"Non ha detto una parola: è entrato e ha sparato", racconta secondo Repubblica chi era presente. "Ho rischiato di morire per una soda e un pacchetto di patatine", piange un ragazzo intervistato dalla tv. "La comunità stia tranquilla: abbiamo arrestato il colpevole, non c'è più pericolo", ha rassicurato il capo polizia Maris Herold. E ancora: "Ci vorranno almeno cinque giorni per completare le indagini". Il presidente Joe Biden è stato costantemente aggiornato.

