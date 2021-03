Canale di Suez bloccato per settimane? Le conseguenze del disastro Ever Given: "Prezzi alle stelle", cosa pagheremo di più

26 marzo 2021 a

a

a

Sono ormai passati tre giorni da quando la porta container Ever Given, lunga 400 metri, si è arenata in diagonale sul cruciale e stretto Canale di Suez, bloccando di fatto il transito da entrambi i sensi Al momento, circa 300 navi sono bloccate nel tratto che collega il Mediterrano al Mar Rosso. "Se anche la situazione si sbloccasse in tempi relativamente brevi, le conseguenze dell'incidente dell'Ever Given dureranno per parecchio tempo" ha detto Leon Willems, portavoce del porto di Rotterdam. Stando ai calcoli dei Lloyd's di Londra, il blocco del canale coinvolge circa 9,6 miliardi di merci al giorno.

Migranti: Carola Rackete firma appello per Mediterranea 'Sotto attacco politico-giudiziario' (2)

Nel frattempo, proseguono i tentativi di disincagliare l'imbarcazione grande quanto l'Empire State Building, ma il gigante non sembra volersi spostare nemmeno di un millimetro. Due draghe stanno scavando la sabbia sotto la carena e l'acqua di zavorra è stata scaricata. Otto rimorchiatori stanno cercando di girare il colosso, ma la situazione è ancora più complicata di quanto sembri. Soprattutto per le tempistiche ignote che costerà l'operazione, in un contesto dove il commercio è già estremamente depotenziato dalla pandemia. "Non possiamo escludere che per sbloccare la situazione ci vogliano settimane" ha fatto sapere Boskalis, l'azienda incaricata a risolvere il problema.

Vungle Acquires GameRefinery, a Leading SaaS Mobile Gaming Analytics Company

Come riporta La Repubblica, il trasporto di merci sta già vivendo un momento estremamente complicato, causa pandemia. I container sono praticamente introvabili e il loro prezzo tra Europa e Cina, si è quadruplicato nell'arco di pochi mesi. Nel Canale di Suez, transitano il 30% dei container, il 10% delle merci e il 4,4% del petrolio mondiali. Il blocco rischia di mettere ulteriormente in ginocchio il mercato a livello globale. Le filiere più colpite sono quelle dell'auto, dei telefonini e della plastica. Intanto, le aziende esportatrici stanno cercando delle vie alternative. Maersk ha annunciato di voler dirottare via aria e via terra le spedizioni ritardate. Mosca ha invece colto l'occasione per rinnovare la rotta artica per unire Asia ed Europa. Itinerario che darebbe notevoli vantaggi geopolitici alla Russia. Il tempo stringe, ed Ever Given continua a rimanere immobile.

Wealth Dynamix named as an 'Enabler' in new industry rankings aimed at the fast-changing wealth landscape

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.