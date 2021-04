Emmanuel e Brigitte Macron, lo scandalo che fa tremare la Francia: "Cene clandestine, caviale e champagne, mentre il Paese è in lockdown"

05 aprile 2021 a

Una bomba su Emmanuel e Brigitte Macron. La Francia chiude per lockdown ma c'è chi continua a fare la bella vita, tra caviale e champagne, fregandosene di coprifuoco e leggi anti-assembramento. E tra questi "fortunati", ci sarebbero anche membri del governo. Uno scandalo che rischia di travolgere l'Eliseo, quello sollevato da un servizio del canale tv M6: "cene clandestine", in locali di lusso e con ospiti vip, ovviamente senza mascherine. Il presunto organizzatore delle serate si difende dicendo di "aver scherzato", ma la questione si è già spostata dalla tv alla Procura, che ha aperto una inchiesta penale.

Il palazzo del servizio sarebbe il prestigioso Palais Vivienne, in centro a Parigi. Tutti agiscono come se il Covid non fosse mai arrivato, inconsapevoli delle telecamere nascoste che li stanno riprendendo. Per la cronaca, la Francia e Parigi vivono una situazione drammatica, paragonabile a quella italiana, perché dopo aver evitato il disastro nel corso della prima ondata il Paese è di fatto chiuso a singhiozzo dallo scorso autunno, con i bar e i ristoranti che sono stati costretti ad abbassare le serrande già il 29 ottobre.

Nel servizio, il proprietario del locale spiega di aver già partecipato in settimana a varie serate e cene clandestine, "in due o tre ristoranti con diversi ministri". Uno scherzo, ha poi spiegato, dicendo di aver fatto ricorso al "senso dell'assurdo". E intanto il presidente della Repubblica, sempre più simile nella sua parabola a Giuseppe Conte, rischia di finire sulla graticola per colpa di qualche suo avventato sottoposto.

