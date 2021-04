Sottomarino sparito in Indonesia: conto alla rovescia per salvare l'equipaggio, "sta finendo l'ossigeno"

22 aprile 2021 a

Conto alla rovescia per i 53 membri dell'equipaggio di un sottomarino della marina militare scomparso. L'Indonesia ha circa 72 ore di tempo per salvarli, prima che finisca l'ossigeno. Lo riporta la Bbc che cita la marina indonesiana. Si pensa che la nave KRI Nanggala-402 sia scomparsa a circa 60 miglia dalla costa di Bali mercoledì mattina presto. Nella ricerca sono coinvolte sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone. Singapore e Malesia hanno inviato navi e Stati Uniti, Australia, Francia e Germania hanno offerto assistenza.

Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa australiano Peter Dutton a Sydney Radio 2GB, il sottomarino si troverebbe tra 700 e 800 metri di profondità. "Sembra una terribile tragedia", ha aggiunto Dutton che ha assicurato tutto l'aiuto possibile da parte dell'Australia. Il sottomarino KRI Nanggala 402 stava partecipando a manovre di addestramento quando non ha risposto a una chiamata. I funzionari hanno segnalato una marea nera e odore del gasolio vicino alla posizione di partenza della sua ultima immersione, a circa 96 chilometri a nord da Bali.

Secondo i resoconti dei media locali, la marina ritiene che la nave sia affondata in una depressione a una profondità di 700 metri. Il sottomarino di costruzione tedesca, in servizio dall'inizio degli anni '80, stava facendo delle prove per un'esercitazione di lancio di missili che avrebbe dovuto svolgersi giovedì.

L'Indonesia ha attualmente una flotta di cinque sottomarini e prevede di metterne in funzione almeno otto entro il 2024. Il Paese ha dovuto affrontare crescenti sfide alle sue rivendicazioni marittime negli ultimi anni, inclusi numerosi incidenti che hanno coinvolto navi cinesi vicino alle isole di Natuna.

