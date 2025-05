Il volto di Cristo sull'ostia nel Kerala? Il caso del "miracolo"

Un evento straordinario è stato ufficialmente riconosciuto dalla Santa Sede come miracolo. Il 15 novembre 2013, durante la Messa mattutina nella chiesa di Cristo Re a Vilakkannur, nello Stato indiano del Kerala, un’ostia consacrata ha manifestato un fenomeno inspiegabile. Mentre padre Thomas Pathickal celebrava l’Eucaristia, una macchia è apparsa sull’ostia, crescendo fino a formare l’immagine del Volto Santo di Gesù. L’episodio ha suscitato commozione e stupore tra i presenti, con lacrime e preghiere.

Padre Pathickal, colto di sorpresa, ha deciso di custodire l’ostia in un ostensorio per proteggerla. Da allora, la chiesa è diventata meta di pellegrinaggi, con fedeli accorsi per venerare il prodigio. La Santa Sede, nota per la prudenza nel validare eventi miracolosi, ha esaminato il caso con attenzione. Il verdetto, comunicato il 9 maggio 2025 dall’arcivescovo di Tellicherry, monsignor Joseph Pamplany, e trasmesso dal nunzio apostolico Leopoldo Girelli, ha confermato la natura soprannaturale dell’evento, come riportato da Matters India. La proclamazione ufficiale avverrà il 31 maggio 2025, con una Messa solenne presieduta da Girelli nella stessa chiesa.



Clicca qui per guardare la foto dell'ostia col volto di Cristo

Secondo monsignor Pamplany, citato da Catholic Vote, questo miracolo rafforza la fede nella presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, portando frutti spirituali significativi. Tra il 2018 e il 2020, l’ostia era stata esposta per l’adorazione pubblica, prima di essere affidata al nunzio Giambattista Diquattro.