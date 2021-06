Donald Trump, il rigonfiamento sotto i pantaloni. Ricompare in pubblico, sconcerto generale

07 giugno 2021 a

Donald Trump si è messo i pantaloni al contrario nella sua prima uscita pubblica dopo aver lasciato la Casa Bianca? Il video in cui l’ex presidente americano appare con uno strano rigonfiamento nella parte anteriore è diventato virale sui social, dove ha raccolto quasi 10 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. “È bello essere tornato, avremo un incredibile 2022”, sono state le prime parole di Trump, che dopo qualche mese di riposo sembra essere pronto a tornare più carico che mai.

L’ex presidente ha fatto capire che il suo obiettivo è preparare il terreno per tornare in piena corsa quando ci saranno le prossime elezioni: per questa estate sono previsti una serie di comizi, in cui probabilmente Trump si leverà qualche sassolino dalle scarpe, soprattutto in materia di epidemia di coronavirus. Quando era lui a denunciare la Cina e diffondere la teoria secondo cui il Covid sarebbe scappato da un istituto di virologia di Wuhan, il mondo intero lo additava di essere complottista. E invece sta emergendo che tutto sommato aveva ragione: l’ipotesi del virus di origine non naturale sta prendendo sempre più piede anche a livello ufficiale.

Intanto, però, nella sua prima uscita pubblica a rubare lo spettacolo a Trump sono stati i suoi pantaloni: dal video in questione sembrava che li indossasse al contrario. E invece era solo un rigonfiamento innaturale, perché da altre foto e video del comizio si vede chiaramente la zip sulla parte anteriore. E quindi i suoi detrattori devono fare retromarcia: a 74 anni l’ex presidente non è ancora rimbambito.

